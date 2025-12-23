Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    23 декабря, 2025
    10:51
    Амиров: Самолет AZAL рейса J2-8243 подвергся незаконному внешнему воздействию при посадке в Грозном

    Предварительное расследование показало, что самолет AZAL рейса J2-8243 подвергся незаконному внешнему физическому вмешательству в воздухе при заходе на посадку в аэропорту Грозного.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на церемонии презентации почтовой марки в память о самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау.

    Амиров напомнил, что расследование инцидента продолжается, а в Казахстане создана государственная комиссия.

    "В соответствии с международными нормами, включая Чикагскую конвенцию, комиссия обязана в течение месяца после происшествия подготовить предварительный отчет. Он был опубликован в конце января текущего года государственной комиссией Казахстана. Однако это не окончательный документ. Работа комиссии продолжается, финальный отчет еще не подготовлен", - отметил вице-президент AZAL.

    Амиров также подчеркнул, что в предварительном отчете зафиксированы базовые факты - тип воздушного судна, количество пассажиров, число выживших и погибших.

    "Предварительное расследование подтвердило, что во время нахождения самолета в воздухе, при его приближении к аэропорту Грозного, имело место незаконное физическое вмешательство", - заявил он.

    Напомним, что в результате крушения пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку–Грозный, из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

