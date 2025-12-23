В Азербайджане совершенствуется деятельность предприятий ЖКХ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, направленное на усовершенствование деятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), подчиненных главам местных органов исполнительной власти.

Как сообщает Report, решением утвержден Примерный устав Предприятия ЖКХ, находящегося в подчинении главы местной ИВ. Уставный капитал данного предприятия формируется за счет имущества организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ и находящихся в подчинении глав местной исполнительной власти.

Органы местной исполнительной власти (за исключением города Баку, Лачинского, Джебраильского, Ходжавендского, Ходжалинского, Кельбаджарского и Губадлинского районов) должны в течение шести месяцев представить в Кабинет министров предложения по созданию единого Предприятия ЖКХ в статусе общества с ограниченной ответственностью на основе предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в их подчинении.