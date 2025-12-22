İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Sabah" Premyer Liqada 2025/2026 mövsümünün "qış çempionu" olub

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 21:28
    Sabah Premyer Liqada 2025/2026 mövsümünün qış çempionu olub

    "Sabah" Misli Premyer Liqasında 2025/2026 mövsümünün "qış çempionu" olub.

    "Report"un məlumatına görə, "bayquşlar" bu uğura XVI turun və 2025-ci ilin son oyununda "Sumqayıt"a qalib gəlməklə imza atıb.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qonaqların qollarını Velko Simiç (26, 50) və Keffel Resende (60-avtoqol) vurublar. Meydan sahiblərindən isə Ronaldo Vaskez (66) fərqlənib.

    "Sabah" 37 xalla mövsümün ilk yarısını lider kimi başa vurub. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 27 xalla dördüncüdür.

    Qeyd edək ki, bu turda "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ" "Qəbələ"ni (2:1), "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (2:0) məğlub edib. "Zirə" - "İmişli" oyununda isə qol vurulmayıb.

    Futbol "Sabah" klubu Premyer Liqa "qış çempionu"
    Бакинский "Сабах" ушел на зимний перерыв в Премьер-лиге в статусе лидера

    Son xəbərlər

    22:20

    Hələbdə Suriya ordusu və üsyançılar arasında toqquşmalar davam edir

    Digər ölkələr
    22:08
    Foto

    Taleh Ziyadov növbəti dəfə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    22:02
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    21:58
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Məngük kəndini xarabalığa çeviriblər

    Daxili siyasət
    21:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının baş katibini qəbul edib

    Xarici siyasət
    21:37

    KİV: Tramp administrasiyası 48 ölkədəki diplomatları geri çağıracaq

    Digər ölkələr
    21:31
    Foto

    Qərbi Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən yeni sənət nümunələri təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:31

    Gürcüstanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    21:28

    "Sabah" Premyer Liqada 2025/2026 mövsümünün "qış çempionu" olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti