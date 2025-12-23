Tramp Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün iki ən böyük gəminin inşası planını açıqlayıb
- 23 dekabr, 2025
- 03:24
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün iki yeni, ən böyük hərbi gəminin inşası planlarını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ administrasiyasının rəhbəri bu açıqlamanı müharibə naziri Pit Heqset, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəhbəri Con Felan və dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşündən sonra verib. Çıxış Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən canlı yayımlanıb.
"Onlar indiyə qədər tikilmiş bütün döyüş gəmilərindən ən sürətli, ən böyük və dəfələrlə, 100 dəfə daha güclü olacaqlar. Onlar bir az daha uzundurlar. Bu qabaqcıl gəmilər yerüstü müharibədə ən ölümcül gəmilər arasında olacaq. Hər biri ölkəmizin tarixində, dünya tarixində indiyə qədər inşa olunmuş ən böyük döyüş gəmisi olacaq", - ABŞ Prezidenti deyib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin təcili olaraq donanmasını modernləşdirməyə ehtiyacı var, çünki aktiv gəmilərinin əhəmiyyətli hissəsi köhnəlib.
Prezident həmçinin əlavə edib ki, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün 25-ə qədər yeni sinif döyüş gəmisi inşa etməklə təyyarədaşıyan gəmilərin sayını artırmağı planlaşdırır.