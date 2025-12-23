Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib
Maliyyə
- 23 dekabr, 2025
- 04:33
Qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 500 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Comex" (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) ticarət platformasının məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 04:13-ə olan məlumata görə, qızıl fyuçersləri 2025-ci ilin fevral ayında bir troya unsiyası üçün 4 500,2 dollara (+2,57%) qədər bahalaşıb. Saat 04:17-ə qədər qızılın qiymət artımı sürətlənib və bir troya unsiyası üçün 4.500.9 dollara (+2.59%) çatıb.
Son xəbərlər
04:47
Meksika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarəsi ABŞ-də qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
04:33
Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyibMaliyyə
03:53
Tramp: ABŞ ələ keçirdiyi Venesuela tankerlərinin neftini özündə saxlayacaqDigər ölkələr
03:24
ABŞ lideri Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün iki ən böyük gəminin inşası planını açıqlayıbDigər ölkələr
02:56
Hələbdə hökumət qüvvələri mülki şəxsləri təxliyə etməyə çalışırDigər ölkələr
02:42
Niderlandda avtomobil bayram şousunun izləyicilərinə çırpılıb, 9 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
02:08
Türkiyə sahillərində 62 qanunsuz miqrant saxlanılıbRegion
01:49
"Napoli" İtaliya Superkubokunun qalibi olubFutbol
01:36