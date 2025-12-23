İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    • 23 dekabr, 2025
    • 04:33
    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 500 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Comex" (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) ticarət platformasının məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə saat 04:13-ə olan məlumata görə, qızıl fyuçersləri 2025-ci ilin fevral ayında bir troya unsiyası üçün 4 500,2 dollara (+2,57%) qədər bahalaşıb. Saat 04:17-ə qədər qızılın qiymət artımı sürətlənib və bir troya unsiyası üçün 4.500.9 dollara (+2.59%) çatıb.

    Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум

