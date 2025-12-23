В Нахчыване доходы от приватизации и аренды госсобственности превысили 1,5 млн манатов
Финансы
- 23 декабря, 2025
- 10:21
В январе-ноябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике от приватизации и сдачи в аренду государственной собственности в местный бюджет поступило 1 млн 533 тыс. манатов
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества НАР.
За 11 месяцев в автономной республике приватизировано 86 объектов госсобственности, от которых бюджетные поступления составили 1 млн 211 тыс. манатов (908 тыс. манатов поступили в местный бюджет).
За отчетный период заключено 242 новых договора аренды, продлен срок действия 194 договоров. По данной линии в местный бюджет поступило 625 тыс. манатов.
