В Нахчыване доходы от приватизации и аренды госсобственности превысили 1,5 млн манатов

В январе-ноябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике от приватизации и сдачи в аренду государственной собственности в местный бюджет поступило 1 млн 533 тыс. манатов

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества НАР.

За 11 месяцев в автономной республике приватизировано 86 объектов госсобственности, от которых бюджетные поступления составили 1 млн 211 тыс. манатов (908 тыс. манатов поступили в местный бюджет).

За отчетный период заключено 242 новых договора аренды, продлен срок действия 194 договоров. По данной линии в местный бюджет поступило 625 тыс. манатов.