    Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезона

    Футбол
    • 23 декабря, 2025
    • 10:40
    Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезона

    Матчи Премьер-лиги Азербайджана по футболу в первой половине сезона 20245/2026 на стадионах посмотрели 124 060 болельщиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в общей сложности сыграно 95 матчей, средняя посещаемость составила 1306 зрителей.

    Рекорд по числу болельщиков был зафиксирован в матче XII тура между "Сумгайытом" и "Карабахом" (2:4). Игру на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде посетили 9100 зрителей.

    Еще одна встреча собрала более 5 тысяч болельщиков - матч X тура между "Туран Товуз" – "Шамахы" (2:1), который прошел на городском стадионе Товуза, посмотрели 5800 человек.

