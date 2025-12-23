Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезона

Матчи Премьер-лиги Азербайджана по футболу в первой половине сезона 20245/2026 на стадионах посмотрели 124 060 болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в общей сложности сыграно 95 матчей, средняя посещаемость составила 1306 зрителей.

Рекорд по числу болельщиков был зафиксирован в матче XII тура между "Сумгайытом" и "Карабахом" (2:4). Игру на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде посетили 9100 зрителей.

Еще одна встреча собрала более 5 тысяч болельщиков - матч X тура между "Туран Товуз" – "Шамахы" (2:1), который прошел на городском стадионе Товуза, посмотрели 5800 человек.