Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезона
- 23 декабря, 2025
- 10:40
Матчи Премьер-лиги Азербайджана по футболу в первой половине сезона 20245/2026 на стадионах посмотрели 124 060 болельщиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в общей сложности сыграно 95 матчей, средняя посещаемость составила 1306 зрителей.
Рекорд по числу болельщиков был зафиксирован в матче XII тура между "Сумгайытом" и "Карабахом" (2:4). Игру на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде посетили 9100 зрителей.
Еще одна встреча собрала более 5 тысяч болельщиков - матч X тура между "Туран Товуз" – "Шамахы" (2:1), который прошел на городском стадионе Товуза, посмотрели 5800 человек.
