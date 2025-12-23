Azərbaycan çempionatındakı 95 oyunu stadionlardan 124 min azarkeş izləyib
Futbol
- 23 dekabr, 2025
- 10:24
Misli Premyer Liqasında cari mövsümün ilk yarısındakı oyunları stadionlardan 124 min 60 tamaşaçı izləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
95 matçda orta göstərici 1306-yə bərabər olub.
XII turun "Sumqayıt" – "Qarabağ" matçında (2:4) daha çox tamaşaçı qeydə alınıb. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu 9100 seyrçi toplayıb.
Daha bir görüşdə bu rəqəm 5 mindən yuxarı olub. X turun "Turan Tovuz" – "Şamaxı" qarşılaşmasını (2:1) Tovuz şəhər stadionunda 5800 izləyici seyr edib.
"Sumqayıt" ev oyunlarındakı orta tamaşaçı sayında 1-ci yerdə qərarlaşıb. "Turan Tovuz"un ikinci olduğu siyahıda ilk "üçlüy"ü "Neftçi" qapayır.
|1
|"Sumqayıt"
|9
|25810
|2868
|2
|"Turan Tovuz"
|7
|17100
|2443
|3
|"Neftçi"
|8
|14848
|1856
|4
|"Sabah"
|8
|12855
|1607
|5
|"Qarabağ"
|7
|10387
|1484
|6
|"Karvan-Yevlax"
|9
|13120
|1458
|7
|"Şamaxı"
|7
|7400
|1057
|8
|"Zirə"
|9
|7950
|883
|9
|"Kəpəz"
|8
|4850
|606
|10
|"Qəbələ"
|7
|4000
|571
|11
|"İmişli"
|8
|4200
|525
|12
|"Araz-Naxçıvan"
|8
|1540
|193
|Cəmi
|95
|124060
|1306
Son xəbərlər
10:40
"Azərpoçt": AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası dünyaya yayılacaqİnfrastruktur
10:36
"Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olubFutbol
10:34
Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
10:32
Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölübHadisə
10:29
Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulubFutbol
10:27
AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"İnfrastruktur
10:25
Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilirİKT
10:24
WUF13 dünya şəhərsalma trendlərinin paylaşılması üçün mühüm platforma olacaq - RƏYXarici siyasət
10:24