    Azərbaycan çempionatındakı 95 oyunu stadionlardan 124 min azarkeş izləyib

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:24
    Azərbaycan çempionatındakı 95 oyunu stadionlardan 124 min azarkeş izləyib

    Misli Premyer Liqasında cari mövsümün ilk yarısındakı oyunları stadionlardan 124 min 60 tamaşaçı izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    95 matçda orta göstərici 1306-yə bərabər olub.

    XII turun "Sumqayıt" – "Qarabağ" matçında (2:4) daha çox tamaşaçı qeydə alınıb. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu 9100 seyrçi toplayıb.

    Daha bir görüşdə bu rəqəm 5 mindən yuxarı olub. X turun "Turan Tovuz" – "Şamaxı" qarşılaşmasını (2:1) Tovuz şəhər stadionunda 5800 izləyici seyr edib.

    "Sumqayıt" ev oyunlarındakı orta tamaşaçı sayında 1-ci yerdə qərarlaşıb. "Turan Tovuz"un ikinci olduğu siyahıda ilk "üçlüy"ü "Neftçi" qapayır.

    1 "Sumqayıt" 9 25810 2868
    2 "Turan Tovuz" 7 17100 2443
    3 "Neftçi" 8 14848 1856
    4 "Sabah" 8 12855 1607
    5 "Qarabağ" 7 10387 1484
    6 "Karvan-Yevlax" 9 13120 1458
    7 "Şamaxı" 7 7400 1057
    8 "Zirə" 9 7950 883
    9 "Kəpəz" 8 4850 606
    10 "Qəbələ" 7 4000 571
    11 "İmişli" 8 4200 525
    12 "Araz-Naxçıvan" 8 1540 193
    Cəmi 95 124060 1306
    Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезона

