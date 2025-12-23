Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Али Асадов: Азербайджано-турецкий инвестфорум открывает путь к новым совместным проектам

    Бизнес
    • 23 декабря, 2025
    • 10:33
    Али Асадов: Азербайджано-турецкий инвестфорум открывает путь к новым совместным проектам

    II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум стал важной площадкой для диалога между государственными структурами и бизнес-сообществом двух стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на открытии форума.

    По его словам, мероприятие направлено на укрепление деловых связей, обсуждение новых инвестиционных инициатив и запуск долгосрочных совместных проектов. Премьер напомнил, что накануне вместе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом провел 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии.

    "В рамках комиссии мы обсудили ключевые вопросы торгово-экономической повестки, а также перспективы сотрудничества в приоритетных для обеих стран сферах. Сегодня же мы собрались с представителями бизнес-кругов, чтобы придать этим договоренностям практическое измерение", - отметил Али Асадов.

    Глава правительства выразил уверенность, что форум будет способствовать росту взаимных инвестиций, расширению партнерства и реализации новых успешных проектов между Азербайджаном и Турцией. Он также призвал предпринимателей активнее использовать экономический потенциал обеих стран.

    инвестфорум Азербайджан Турция Али Асадов Джевдет Йылмаз экономическое сотрудничество совместные проекты бизнес предприниматели инвестиции
    Əli Əsədov: "Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu mühüm platformadır"

    Последние новости

    10:40

    Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезона

    Футбол
    10:36

    В Баку более 47 тыс. учеников сменили школу через электронную систему

    Наука и образование
    10:33

    Али Асадов: Азербайджано-турецкий инвестфорум открывает путь к новым совместным проектам

    Бизнес
    10:21

    В Азербайджане совершенствуется деятельность предприятий ЖКХ

    Внутренняя политика
    10:21

    В Нахчыване доходы от приватизации и аренды госсобственности превысили 1,5 млн манатов

    Финансы
    10:12

    В Азербайджане выпущена почтовая марка в память о самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау

    ИКТ
    10:10

    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    10:03

    Трамп назвал The New York Times угрозой нацбезопасности

    Другие страны
    10:01
    Фото

    В Баку стартовал II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум

    Бизнес
    Лента новостей