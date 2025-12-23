Али Асадов: Азербайджано-турецкий инвестфорум открывает путь к новым совместным проектам

II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум стал важной площадкой для диалога между государственными структурами и бизнес-сообществом двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на открытии форума.

По его словам, мероприятие направлено на укрепление деловых связей, обсуждение новых инвестиционных инициатив и запуск долгосрочных совместных проектов. Премьер напомнил, что накануне вместе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом провел 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии.

"В рамках комиссии мы обсудили ключевые вопросы торгово-экономической повестки, а также перспективы сотрудничества в приоритетных для обеих стран сферах. Сегодня же мы собрались с представителями бизнес-кругов, чтобы придать этим договоренностям практическое измерение", - отметил Али Асадов.

Глава правительства выразил уверенность, что форум будет способствовать росту взаимных инвестиций, расширению партнерства и реализации новых успешных проектов между Азербайджаном и Турцией. Он также призвал предпринимателей активнее использовать экономический потенциал обеих стран.