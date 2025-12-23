İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əli Əsədov: "Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu mühüm platformadır"

    Biznes
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:06
    Əli Əsədov: Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu mühüm platformadır

    Artıq ikinci dəfə təşkil olunan Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu hökumət və biznes dairələri arasında açıq və səmərəli dialoqun qurulması, yeni layihələrin müzakirəsi və işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi üçün mühüm platformadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Bakıda keçirilən sözügedən investisiya forumunda bildirib.

    "Ümidvaram ki, Forum çərçivəsində aparılacaq müzakirələr konkret investisiya təşəbbüslərinə və uzunmüddətli əməkdaşlıq layihələrinə yol açacaq. Dünən dəyərli qardaşım Cevdet Yılmazla biz Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasını çox uğurla keçirdik. Ticarət-iqtisadi əlaqələrimizin gündəliyində duran aktual məsələləri müzakirə etdik, qarşılıqlı prioritet təşkil edən sahələrdə əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçirdik.

    Bu gün isə hər iki ölkənin biznes dairələrinin nümayəndələri ilə görüşmək üçün bir araya gəlmişik. Ümidvarıq ki, bugünkü görüş biznes cəmiyyətlərimiz üçün faydalı olacaq, ölkələrimiz tərəfindən yeni konkret birgə investisiya təşəbbüslərinin reallaşdırılmasına təkan verəcək", - deyə o qeyd edib.

    Hökumət başçısı tədbirin Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi tərəfdaşlığın yeni mərhələyə yüksəlməsinə, qarşılıqlı investisiyaların artmasına və birgə uğurlu layihələrin reallaşmasına mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib: "Forumun işinə uğurlar arzulayır, Azərbaycan və Türkiyənin sahibkarlarını hər iki ölkənin zəngin iqtisadi potensialından yararlanmağa və daha aktiv fəaliyyətə dəvət edirəm".

    II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu Əli Əsədov
    Али Асадов: Азербайджано-турецкий инвестфорум открывает путь к новым совместным проектам

    Son xəbərlər

    10:36

    "Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olub

    Futbol
    10:34

    Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    10:32

    Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:29

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulub

    Futbol
    10:27

    AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"

    İnfrastruktur
    10:25

    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilir

    İKT
    10:24

    WUF13 dünya şəhərsalma trendlərinin paylaşılması üçün mühüm platforma olacaq - RƏY

    Xarici siyasət
    10:24

    Azərbaycan çempionatındakı 95 oyunu stadionlardan 124 min azarkeş izləyib

    Futbol
    10:23

    Tramp "The New York Times"ı milli təhlükəsizliyə təhdid adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti