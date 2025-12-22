Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 22:14
    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Ваше превосходительство,

    От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Позвольте мне в этот знаменательный день выразить Вам мое глубокое почтение. Хотел бы отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов.

    Грузию и Азербайджанскую Республику связывают историческая дружба и непоколебимое стратегическое партнерство, что способствует обеспечению стабильности и процветания в регионе. Твердо верю, что в результате наших совместных усилий существующие между нашими странами отношения будут и дальше углубляться и укрепляться.

    Уважаемый господин Президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и прогресса".

    Ильхам Алиев Ираклий Кобахидзе Грузия Поздравительное письмо
    Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

    Лента новостей