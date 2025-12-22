İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gürcüstanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 21:31
    Gürcüstanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Gürcüstan hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Sizi doğum gününüz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. İcazə verin, bu əlamətdar gündə Sizə öz dərin ehtiramımı ifadə edim. Qeyd etmək istərdim ki, Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan Respublikası əhəmiyyəti uğurlara nail olmuşdur.

    Gürcüstanı və Azərbaycan Respublikasını tarixi dostluq və sarsılmaz strateji tərəfdaşlıq bir-birinə bağlayır və bu da regionda sabitliyin və rifahın təmin olunmasına öz töhfəsini verir. Mən qətiyyətlə inanıram ki, birgə səylərimiz nəticəsində ölkələrimiz arasında mövcud olan əlaqələr daha da dərinləşəcək və möhkəmlənəcəkdir.

    Möhtərəm cənab Prezident, fürsətdən istifadə edərək, Sizə bir daha öz dərin ehtiramımı izhar edir, möhkəm cansağlığı, rifah və məsuliyyətli fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram".

    İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze
    Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

    Son xəbərlər

    22:20

    Hələbdə Suriya ordusu və üsyançılar arasında toqquşmalar davam edir

    Digər ölkələr
    22:08
    Foto

    Taleh Ziyadov növbəti dəfə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    22:02
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    21:58
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Məngük kəndini xarabalığa çeviriblər

    Daxili siyasət
    21:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının baş katibini qəbul edib

    Xarici siyasət
    21:37

    KİV: Tramp administrasiyası 48 ölkədəki diplomatları geri çağıracaq

    Digər ölkələr
    21:31
    Foto

    Qərbi Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən yeni sənət nümunələri təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:31

    Gürcüstanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    21:28

    "Sabah" Premyer Liqada 2025/2026 mövsümünün "qış çempionu" olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti