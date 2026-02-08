İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Şəki" ilə matçda yerli oyunçulara da üstünlük verdik"

    Komanda
    • 08 fevral, 2026
    • 17:10
    Abşeron Lionsun baş məşqçisi: Şəki ilə matçda yerli oyunçulara da üstünlük verdik

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Şəki" ilə qarşılaşan "Abşeron Lions"un baş məşqçisi Erhan Toker yerli oyunçulara da üstünlük verib.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bunu matçdan sonra klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    Türkiyəli məşqçi oyunun gərgin keçdiyini vurğulayıb:

    "Əsas oyunçumuz Ceyms Freyzerə istirahət verdik. Digər basketbolçularımız bu görüşdə iştirak etdi və yaxşı mübarizə apardı. Bu sözləri rəqibə də aid edirəm. Oyunun böyük bir hissəsi başa-baş mübarizə şəraitində keçdi. Bu gün yerli oyunçulara da üstünlük verdik və eyni zamanda iki azərbaycanlı basketbolçu parket üzərində oldu. Bunu qarşıda bizi gözləyən kubok matçları ilə də əlaqələndirmək olar. Sonda, Şəki səfərindən qələbə ilə qayıtdığımız üçün komanda üzvlərini təbrik edirəm, rəqibə də gözəl oyuna görə minnətdaram".

    Qeyd edək ki, "Şəki" - "Abşeron Lions" görüşü qonaqların 92:85 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Abşeron Lions klubu Erhan Toker Azərbaycan Basketbol Liqası

