İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Norveçli idmançı İtaliyada olimpiya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    • 08 fevral, 2026
    • 22:01
    Norveçli idmançı İtaliyada olimpiya rekordunu yeniləyib

    Norveçli sürətli konkisürən Sander Eitrem İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında rekorda imza atıb.

    "Report" yarışın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, idmançı 5000 metr məsafəni 6:03.95 saniyəyə qət edərək medal qazanıb.

    O, çexiyalı rəqibi Metodey Jileki (6:06.48) geridə qoymağı bacarıb.

    Yarışın hər iki idmançısı isveçli Nils van der Pula məxsus olan əvvəlki olimpiya rekordunu (6:08.84) yeniləyib. Yeni olimpiya rekordunun sahibi isə məhz norveçli Sander Eitrem olub.

    Qeyd edək ki, bu məsafə üzrə dünya rekordu (5:58.52) da norveçli idmançıya məxsusdur.

    XXV Qış Olimpiya Oyunları Sander Eitrem Norveç sürətli konkisürmə

    Son xəbərlər

    23:17
    Foto

    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Fərdi
    23:11

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    23:10

    "İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edib

    İdman
    22:54

    Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:38
    Foto

    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb

    Fərdi
    22:32

    Həmkəndlisi ilə yeyib-içib, sonra öldürüb - Göygöldəki qətlin təfərrüatı - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:31

    Vitali Stepanovski: "Sabah"la oyunda səhvlərə yol verdik və şanslarımızı dəyərləndirə bilmədik"

    Komanda
    22:19

    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    Hadisə
    22:01

    Norveçli idmançı İtaliyada olimpiya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti