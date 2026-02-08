Norveçli idmançı İtaliyada olimpiya rekordunu yeniləyib
Fərdi
- 08 fevral, 2026
- 22:01
Norveçli sürətli konkisürən Sander Eitrem İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında rekorda imza atıb.
"Report" yarışın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, idmançı 5000 metr məsafəni 6:03.95 saniyəyə qət edərək medal qazanıb.
O, çexiyalı rəqibi Metodey Jileki (6:06.48) geridə qoymağı bacarıb.
Yarışın hər iki idmançısı isveçli Nils van der Pula məxsus olan əvvəlki olimpiya rekordunu (6:08.84) yeniləyib. Yeni olimpiya rekordunun sahibi isə məhz norveçli Sander Eitrem olub.
Qeyd edək ki, bu məsafə üzrə dünya rekordu (5:58.52) da norveçli idmançıya məxsusdur.
Son xəbərlər
23:17
Foto
Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilibFərdi
23:11
Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar varHadisə
23:10
"İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edibİdman
22:54
Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıbXarici siyasət
22:38
Foto
Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıbFərdi
22:32
Həmkəndlisi ilə yeyib-içib, sonra öldürüb - Göygöldəki qətlin təfərrüatı - YENİLƏNİBHadisə
22:31
Vitali Stepanovski: "Sabah"la oyunda səhvlərə yol verdik və şanslarımızı dəyərləndirə bilmədik"Komanda
22:19
Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edibHadisə
22:01