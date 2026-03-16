Bred Kuper: ABŞ Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin edir
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 17:18
ABŞ Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etməyə davam edir, həm boğazda, həm də onun ətrafındakı hədəflərə zərbələr endirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Silahlı Qüvvələri Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri Bred Kuper sosial şəbəkədə videomüraciətində bəyan edib.
"Biz Hörmüz boğazında və onun ətrafında gəmiçiliyə təhlükə yaradan İranın hərbi imkanlarını zəiflətməyə davam edəcəyik. İrəliləyişimiz sabit olaraq qalır və düşmənə qarşı sayıqlığımızı qoruyuruq", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
18:02
Foto
İrandan daha 9 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
17:58
Yonas Qar Störe: Norveç Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərmək niyyətində deyilDigər ölkələr
17:51
Foto
Video
Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçiribHadisə
17:48
Bessent: ABŞ İran tankerlərinin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verirDigər ölkələr
17:45
Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
17:35
Evren Alkaya: "Basketbolçularımız rəqiblərlə başabaş mübarizə apara bilmirlər"Komanda
17:33
Azərbaycan Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edibASK
17:30
Bakının bütün rayonlarında kirayə qiymətləri artıb - ARAŞDIRMABiznes
17:29
Foto