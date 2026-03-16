Брэд Купер: США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливе
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 16:55
США продолжают обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, нанося удары по целям как в нем, так и вокруг него.
Как передает Report, об этом в видеообращении в соцсетях заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.
"Мы продолжим сокращать военные возможности Ирана, которые угрожают судоходству в Ормузском проливе и вокруг него. Наш прогресс остается стабильным, и мы сохраняем бдительность в отношении врага", - сказал он.
