Брэд Купер: США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливе

США продолжают обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, нанося удары по целям как в нем, так и вокруг него.

Как передает Report, об этом в видеообращении в соцсетях заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

"Мы продолжим сокращать военные возможности Ирана, которые угрожают судоходству в Ормузском проливе и вокруг него. Наш прогресс остается стабильным, и мы сохраняем бдительность в отношении врага", - сказал он.