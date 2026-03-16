    Брэд Купер: США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливе

    США продолжают обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, нанося удары по целям как в нем, так и вокруг него.

    Как передает Report, об этом в видеообращении в соцсетях заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

    "Мы продолжим сокращать военные возможности Ирана, которые угрожают судоходству в Ормузском проливе и вокруг него. Наш прогресс остается стабильным, и мы сохраняем бдительность в отношении врага", - сказал он.

    Брэд Купер Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Bred Kuper: ABŞ Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin edir
    Brad Cooper: US ensures maritime security in Strait of Hormuz
