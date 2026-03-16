    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb

    İnfrastruktur
    • 16 mart, 2026
    • 17:26
    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb

    Cəlilabad rayonunda Sərhədabad–Məşədivəlli kəndlərini birləşdirən avtomobil yolu yararsız vəziyyətə düşüb.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna adıçəkilən kəndlərin sakinləri məlumat veriblər.

    Onların sözlərinə görə, təxminən 4 kilometrlik yolun yararsız vəziyyətə düşməsi kənd sakinlərinin gündəlik həyatını çətinləşdirir. Sakinlər deyiblər ki, yol payız-qış aylarında palçığa, yayda toz-torpağa bürünür, əmələ gələn çalalar isə həm piyadaların, həm də nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində problem yaradır. Bu durumdan daha çox əziyyət çəkənlər isə məktəblilərdir. Məşədivəlli kəndində yaşayan və Sərhədabadda yerləşən məktəbə piyada gedən şagirdlər qeyd olunan çətinlikləri hər gün yaşamaq məcburiyyətində qalırlar.

    Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) mətbuat katibi Anar Nəcəfli "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Sərhədabad-Məşədivəlli kəndlərinə gedən avtomobil yolunun əsaslı təmiri işlərinin 2026-2029-cu illərin Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək layihələrin siyahısına daxil edilməsi barədə təkliflər aidiyyəti orqanlara təqdim olunub. Proqram əsasında ayrılacaq maliyyə vəsaitindən asılı olaraq sözügedən avtomobil yolunun təmiri məsələsinə baxılacaq.

    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb
    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb
    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb
    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb
    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb
    Cəlilabadda Sərhədabad-Məşədivəlli yolunun təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanıb

    Son xəbərlər

    18:02
    Foto

    İrandan daha 9 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:58

    Yonas Qar Störe: Norveç Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    17:51
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib

    Hadisə
    17:48

    Bessent: ABŞ İran tankerlərinin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verir

    Digər ölkələr
    17:45

    Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    17:35

    Evren Alkaya: "Basketbolçularımız rəqiblərlə başabaş mübarizə apara bilmirlər"

    Komanda
    17:33

    Azərbaycan Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edib

    ASK
    17:30

    Bakının bütün rayonlarında kirayə qiymətləri artıb - ARAŞDIRMA

    Biznes
    17:29
    Foto

    Fərid Qayıbov federasiya nümayəndələri ilə görüşdə mühüm məsələləri müzakirə edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti