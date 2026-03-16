Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsindəki günəbaxan yağları zavoduna baxış keçirilib
Daxili siyasət
- 16 mart, 2026
- 17:19
Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin Xocavəndə səfəri çərçivəsində rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsində yerləşən günəbaxan yağları zavoduna baxış keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə müəssisənin fəaliyyəti və yerli iqtisadiyyata verdiyi töhfə haqqında məlumat dinlənilib.
Qeyd edək ki, bu gün Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Xocavənd şəhərində növbəti iclas keçirilib.
