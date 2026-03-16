    "Barselona" baş məşqçi Fliklə yeni müqavilə şərtlərini razılaşdırıb

    • 16 mart, 2026
    • 17:19
    Barselona baş məşqçi Fliklə yeni müqavilə şərtlərini razılaşdırıb

    Almaniyalı mütəxəssis Hans-Diter Flik İspaniya təmsilçisi "Barselona"da işini davam etdirəcək.

    "Report" "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi baş məşqçi ilə müqavilənin müddəti 2028-ci ilin yayınadək uzadacaq.

    Artıq tərəflər sözləşmənin şərtlərini razılaşdırıblar.

    Klub rəhbərliyi komandanın nəticələrini nəzərə alaraq ona tam etibar edir.

    Qeyd edək ki, "Barselona" La Liqada 70 xalla vahid liderdir. Hans-Diter Flik 2024-cü ilin mayından komandaya rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında Kataloniya təmsilçisi ilk mövsümdə İspaniya çempionluğunu, ölkə kubokunu və Superkubokunu qazanıb.

    Barselona FK Hans-Diter Flik
    Hansi Flick set to renew contract with Barcelona until 2028

