"Barselona" baş məşqçi Fliklə yeni müqavilə şərtlərini razılaşdırıb
Futbol
- 16 mart, 2026
- 17:19
Almaniyalı mütəxəssis Hans-Diter Flik İspaniya təmsilçisi "Barselona"da işini davam etdirəcək.
"Report" "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi baş məşqçi ilə müqavilənin müddəti 2028-ci ilin yayınadək uzadacaq.
Artıq tərəflər sözləşmənin şərtlərini razılaşdırıblar.
Klub rəhbərliyi komandanın nəticələrini nəzərə alaraq ona tam etibar edir.
Qeyd edək ki, "Barselona" La Liqada 70 xalla vahid liderdir. Hans-Diter Flik 2024-cü ilin mayından komandaya rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında Kataloniya təmsilçisi ilk mövsümdə İspaniya çempionluğunu, ölkə kubokunu və Superkubokunu qazanıb.
