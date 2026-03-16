    ASK
    • 16 mart, 2026
    • 17:33
    Azərbaycan Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edib

    Ötən il Azərbaycandan xaricə 346,2 min ABŞ dolları dəyərində 242,7 ton sarımsaq göndərilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 29 %, kəmiyyət olaraq – 40 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 339,1 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 58 % çox) 242,2 ton (+57 %), Səudiyyə Ərəbistanına 6,9 min ABŞ dolları dəyərində (-82 %) 0,3 ton (-85 %) və Qazaxıstana 0,2 min ABŞ dolları dəyərində 0,15 ton məhsul idxal edilib.

    Azərbaycan 5 il 10 ayın tamamında Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 978 ton sarımsağın 44,4 %-i Çinin, 37 %-i İranın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Sarımsaq ixracı Qazaxıstana tədarük
    Азербайджан возобновил поставки чеснока в Казахстан

