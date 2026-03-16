Azərbaycan Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edib
ASK
- 16 mart, 2026
- 17:33
Ötən il Azərbaycandan xaricə 346,2 min ABŞ dolları dəyərində 242,7 ton sarımsaq göndərilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 29 %, kəmiyyət olaraq – 40 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 339,1 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 58 % çox) 242,2 ton (+57 %), Səudiyyə Ərəbistanına 6,9 min ABŞ dolları dəyərində (-82 %) 0,3 ton (-85 %) və Qazaxıstana 0,2 min ABŞ dolları dəyərində 0,15 ton məhsul idxal edilib.
Azərbaycan 5 il 10 ayın tamamında Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edib.
2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 978 ton sarımsağın 44,4 %-i Çinin, 37 %-i İranın payına düşüb.
Son xəbərlər
18:02
Foto
İrandan daha 9 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
17:58
Yonas Qar Störe: Norveç Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərmək niyyətində deyilDigər ölkələr
17:51
Foto
Video
Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçiribHadisə
17:48
Bessent: ABŞ İran tankerlərinin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verirDigər ölkələr
17:45
Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
17:35
Evren Alkaya: "Basketbolçularımız rəqiblərlə başabaş mübarizə apara bilmirlər"Komanda
17:33
Azərbaycan Qazaxıstana sarımsaq tədarükünü bərpa edibASK
17:30
Bakının bütün rayonlarında kirayə qiymətləri artıb - ARAŞDIRMABiznes
17:29
Foto