Азербайджан возобновил поставки чеснока в Казахстан
АПК
- 16 марта, 2026
- 18:01
В 2025 году Азербайджана экспортировал 242,7 тонны чеснока на сумму $346,2 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 40% и 29% больше показателей 2024 года.
За отчетный период Азербайджан импортировал в Россию 242,2 тонны продукции (+57%) на сумму $339,1 тыс.(+58%), в Саудовскую Аравию - 0,3 тонны (-85%) на сумму $6,9 тыс. (-82%), в Казахстан - 0,15 тонны на сумму $0,2 тыс.
Спустя 5 лет и 10 месяцев Азербайджан возобновил поставки чеснока в Казахстан.
В 2024 году из 978 тонн чеснока, импортированного в Азербайджан, 44,4% пришлось на долю Китая, 37% - на долю Ирана.
