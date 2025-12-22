В Азербайджане стартовал первый чемпионат страны по падел-теннису

Министерство молодежи и спорта и Федерация тенниса Азербайджана совместно дали старт первому национальному чемпионату по падел-теннису.

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном в Бакинской теннисной академии, сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и вице-президент Федерации тенниса Азербайджана Мехман Годжаев выступили с речью, пожелав удачи участникам соревнований.

После этого чемпионат был объявлен открытым. Соревнования, в которых принимают участие 32 мужчины и 12 женщин-спортсменок, завершатся 23 декабря.