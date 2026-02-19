В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человек

В Греции владелец фабрики печенья Violanta, где в прошлом месяце в результате мощного взрыва газа погибли пять рабочих, был заключен в тюрьму в ожидании суда по обвинению, включающему убийство с возможным умыслом.

Как передает Report, об этом, как сообщает Kathimerini.

Расследование на данный момент выявило признаки несоблюдения требований безопасности и планирования на фабрике вблизи Трикали в центральной Греции.

Власти заявили, что взрыв произошел в результате длительной утечки пропана, используемого для отопления печей фабрики, из подземной трубы, постепенно заполнившей часть фабрики легковоспламеняющимся газом.

Владелец компании вместе с двумя менеджерами первоначально были обвинены в непредумышленном убийстве, халатности и причинении телесных повреждений, но в течение выходных обвинения были ужесточены и теперь включают убийство с возможным умыслом.