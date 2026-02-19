Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человек

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 15:44
    В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человек

    В Греции владелец фабрики печенья Violanta, где в прошлом месяце в результате мощного взрыва газа погибли пять рабочих, был заключен в тюрьму в ожидании суда по обвинению, включающему убийство с возможным умыслом.

    Как передает Report, об этом, как сообщает Kathimerini.

    Расследование на данный момент выявило признаки несоблюдения требований безопасности и планирования на фабрике вблизи Трикали в центральной Греции.

    Власти заявили, что взрыв произошел в результате длительной утечки пропана, используемого для отопления печей фабрики, из подземной трубы, постепенно заполнившей часть фабрики легковоспламеняющимся газом.

    Владелец компании вместе с двумя менеджерами первоначально были обвинены в непредумышленном убийстве, халатности и причинении телесных повреждений, но в течение выходных обвинения были ужесточены и теперь включают убийство с возможным умыслом.

    Греция пожар фабрика арест
    Ты - Король

    Последние новости

    15:50

    В Азербайджане примут новый госстандарт халяльного туризма

    Бизнес
    15:47
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Внешняя политика
    15:46

    В России обрушилась крыша автомобильного завода, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:45

    В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человек

    В регионе
    15:44

    В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человек

    Другие страны
    15:40

    ЕК одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

    Энергетика
    15:31

    Мари-Лин Сакилия: Тема колониального наследия сегодня уже не может быть игнорирована

    Внешняя политика
    15:25

    Баку и Токио обсудили перспективы экономического сотрудничества

    Бизнес
    15:22

    Премьер: Сербия рассчитывает на импульс для туризма от EXPO 2027

    Туризм
    Лента новостей