Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

Три человека погибли в результате взрыва на пищевом производстве в греческом городе Трикала.

Как передает Report, об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания.

Кроме того, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о том, что пятеро пропали без вести.

10:31

Пять человек считаются пропавшими без вести после пожара, вспыхнувшего сегодня на пищевом заводе, расположенном недалеко от города Трикала в центральной части Греции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель греческой пожарной службы.

Согласно информации, во время пожара на предприятии находились 13 человек, и восьми из них удалось покинуть помещение.

Поисково-спасательные операции по розыску пропавших без вести продолжаются, а власти расследуют причины разрушительного пожара.