Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 11:44
    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Три человека погибли в результате взрыва на пищевом производстве в греческом городе Трикала.

    Как передает Report, об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания.

    Кроме того, еще два человека считаются пропавшими без вести.

    Ранее сообщалось о том, что пятеро пропали без вести.

    Пять человек считаются пропавшими без вести после пожара, вспыхнувшего сегодня на пищевом заводе, расположенном недалеко от города Трикала в центральной части Греции.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель греческой пожарной службы.

    Согласно информации, во время пожара на предприятии находились 13 человек, и восьми из них удалось покинуть помещение.

    Поисково-спасательные операции по розыску пропавших без вести продолжаются, а власти расследуют причины разрушительного пожара.

    Греция пожар пропавшие без вести завод
    Yunanıstanda yanğın nəticəsində üç nəfər ölüb
    Three people dead in factory fire in Greece - UPDATED

    Последние новости

    11:59

    В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Израиля

    Внешняя политика
    11:55

    В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человек

    Другие страны
    11:54

    В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

    Здоровье
    11:53

    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    11:53

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    11:52

    В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны

    Происшествия
    11:47

    АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

    Здоровье
    11:44

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:44

    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    Лента новостей