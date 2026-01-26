Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО
- 26 января, 2026
- 11:44
Три человека погибли в результате взрыва на пищевом производстве в греческом городе Трикала.
Как передает Report, об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания.
Кроме того, еще два человека считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о том, что пятеро пропали без вести.
Пять человек считаются пропавшими без вести после пожара, вспыхнувшего сегодня на пищевом заводе, расположенном недалеко от города Трикала в центральной части Греции.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель греческой пожарной службы.
Согласно информации, во время пожара на предприятии находились 13 человек, и восьми из них удалось покинуть помещение.
Поисково-спасательные операции по розыску пропавших без вести продолжаются, а власти расследуют причины разрушительного пожара.