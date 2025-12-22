İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    • 22 dekabr, 2025
    • 22:02
    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib

    Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Tennis Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə padel üzrə ilk ölkə çempionatına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Tennis Akademiyasında təşkil olunan tədbirdə əvvəlcə Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

    Daha sonra gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Tennis Federasiyasının vitse-prezidenti Mehman Qocayev çıxış edərək yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıblar.

    Ardınca Azərbaycan çempionatına start verilib. 32 kişi və 12 qadın idmançının iştirak etdiyi mübarizəyə dekabrın 23-də yekun vurulacaq.

    tennis Gənclər və İdman Nazirliyi padel Azərbaycan Tennis Federasiyası
    Foto
    В Азербайджане стартовал первый чемпионат страны по падел-теннису

