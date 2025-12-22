Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib
Fərdi
- 22 dekabr, 2025
- 22:02
Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Tennis Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə padel üzrə ilk ölkə çempionatına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı Tennis Akademiyasında təşkil olunan tədbirdə əvvəlcə Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.
Daha sonra gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Tennis Federasiyasının vitse-prezidenti Mehman Qocayev çıxış edərək yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıblar.
Ardınca Azərbaycan çempionatına start verilib. 32 kişi və 12 qadın idmançının iştirak etdiyi mübarizəyə dekabrın 23-də yekun vurulacaq.
