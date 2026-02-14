Aeroport şosesində sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 14 fevral, 2026
- 00:27
Mərdəkan şosesi, məhdudiyyətin tətbiq edildiyi Hava limanı körpüsünə çatmamış olan hissədə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.
Bununla bağlı məlumat-sürət tablosunda dəyişiklik olunub. Qeyd edilir ki, məqsəd sürücülərin təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Sürücülərdən xahiş olunur ki, sürət həddinə əməl etsinlər.
Son xəbərlər
01:39
Prezident: Azərbaycan birtərəfli qaydada Ermənistana malların tranziti üzərindəki məhdudiyyətləri aradan qaldırıbXarici siyasət
01:27
İlham Əliyev: Bizə hər hansı ölkə, o cümlədən Fransa ilə heç bir problem lazım deyilXarici siyasət
01:24
İlham Əliyev "France 24"ə qanunsuz separatçı rejimin liderlərinə verilən cəzadan danışıbXarici siyasət
01:21
Azərbaycan Prezidenti: Normallaşma prosesi uğurla irəliləyirDaxili siyasət
01:20
İlham Əliyev: Biz daimi olacağına ümid etdiyimiz sülh dövrünə qədəm qoymuşuqXarici siyasət
01:19
Prezident İlham Əliyev Münxendə "France 24" telekanalına müsahibə veribXarici siyasət
01:01
Finlandiya Prezidenti: Rusiya strateji baxımdan məğlub olubDigər ölkələr
00:43
Merts: Almaniya artıq Avropada hegemonluğa can atmırDigər ölkələr
00:37
Foto