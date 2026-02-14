İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Aeroport şosesində sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    • 14 fevral, 2026
    • 00:27
    Aeroport şosesində sürət həddi endirilib

    Mərdəkan şosesi, məhdudiyyətin tətbiq edildiyi Hava limanı körpüsünə çatmamış olan hissədə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.

    Bununla bağlı məlumat-sürət tablosunda dəyişiklik olunub. Qeyd edilir ki, məqsəd sürücülərin təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

    Sürücülərdən xahiş olunur ki, sürət həddinə əməl etsinlər.

