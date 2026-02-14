İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Merts: Almaniya artıq Avropada hegemonluğa can atmır

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 00:43
    Merts: Almaniya artıq Avropada hegemonluğa can atmır

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts bildirib ki, ölkəsi müdafiə potensialının gücləndirilməsi üzrə səylərə baxmayaraq, artıq Avropada hegemonluğa can atmır.

    "Report" xəbər verir ki, F.Merts bunu Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bəyan edib.

    "Mən tez-tez demişəm ki, biz ən qısa zamanda Bundesveri Avropanın ən güclü ordusuna çevirəcəyik", - o deyib.

    Eyni zamanda Merts qeyd edib ki, Almaniya üçün Avropada böyük dövlət siyasəti variant deyil. "Tərəfdaşlıq liderliyi - bəli, hegemonluq xəyalları - xeyr. Biz almanlar bir daha heç vaxt tək hərəkət etməyəcəyik. Bu, tarxin dəyişməz dərsidir", - o vurğulayıb.

    Fridrix Merts Almaniya ordu Avropa
    Мерц заявил, что ФРГ больше не стремится к гегемонии в Европе

