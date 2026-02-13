Мерц заявил, что ФРГ больше не стремится к гегемонии в Европе
Другие страны
- 13 февраля, 2026
- 23:49
Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что его страна больше не стремится к гегемонии в Европе, несмотря на усилия по укреплению оборонного потенциала.
Как передает Report, об этом Ф. Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я часто говорил, что мы как можно скорее превратим Бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию Европы", - сказал он.
В то же время Мерц отметил, что "великодержавная политика в Европе для Германии - не вариант". "Партнерское лидерство - да, фантазии о гегемонии - нет. Никогда снова мы, немцы, не будем действовать в одиночку. Это неизменный урок нашей истории", - подчеркнул он.
23:49
