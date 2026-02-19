Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человек

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 15:45
    В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человек

    В районе Джейхан турецкой провинции Адана автобус с школьниками упал в овраг.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента пострадали 9 человек, двое из которых получили тяжелые травмы.

    Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.

    Türkiyədə məktəbli avtobusu dərəyə aşıb, 9 nəfər yaralanıb
