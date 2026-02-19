В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человек
В регионе
- 19 февраля, 2026
- 15:45
В районе Джейхан турецкой провинции Адана автобус с школьниками упал в овраг.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента пострадали 9 человек, двое из которых получили тяжелые травмы.
Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.
