В Турции школьный автобус упал в овраг, пострадали 9 человек

В районе Джейхан турецкой провинции Адана автобус с школьниками упал в овраг.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента пострадали 9 человек, двое из которых получили тяжелые травмы.

Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.