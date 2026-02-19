Türkiyədə məktəbli avtobusu dərəyə aşıb, 9 nəfər yaralanıb
- 19 fevral, 2026
- 15:21
Türkiyənin Adana vilayətinin Ceyhan rayonunda məktəbliləri daşıyan avtobus dərəyə aşıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, avtoqəza nəticəsində 2-si ağır olmaqla ümumilikdə 9 nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır.
