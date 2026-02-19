Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ЕК одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 15:40
    Европейская Комиссия одобрила приобретение Государственной нефтяной компанией Азербайджана ("SOCAR") 99,82% акций итальянской компании Italiana Petroli (IP) у API Holding.

    Об этом европейское бюро Report сообщает ссылкой на комиссию.

    "Сделка касается в основном поставок сырой нефти и нефтепродуктов", - указали в ЕК.

    Как указали в Еврокомиссии, покупка не вызовет проблем в области конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции в результате, поэтому рассмотрение было осуществлено в рамках упрощенной процедуры по слияниям.

    "Italiana Petroli" является одной из крупнейших интегрированных "downstream" платформ Италии. Компания владеет тысячами заправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с годовой мощностью около 10 млн тонн, а также занимается продажей битума, авиационного топлива и смазочных масел, и имеет логистическую сеть, охватывающую всю страну.

    Как сообщалось, соглашение о покупке 99,82% акций Italiana Petroli между SOCAR и API Holding было подписано 23 сентября 2025 года.

    Это приобретение является важным шагом в расширении присутствия SOCAR на европейском энергетическом рынке, а также будет способствовать укреплению экономического и энергетического сотрудничества Азербайджана с Италией, энергетической безопасности и устойчивому развитию Европы.

    SOCAR Italiana Petroli S.p.A API Holding Италия сделка Еврокомиссия
    Avropa Komissiyası SOCAR-ın "Italiana Petroli"nin səhmlərini almasını təsdiqləyib
    EC okays SOCAR's acquisition of Italiana Petroli
    Лента новостей