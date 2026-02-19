В России обрушилась крыша автомобильного завода, есть пострадавшие

В Липецкой области России на предприятии "Моторинвест" обрушилась крыша одного из цехов.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Спасательные службы, направленные на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ, уже извлекли из-под завалов пять человек. В настоящее время их осматривают медики. Информация об их состоянии уточняется.

"Группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметил губернатор.