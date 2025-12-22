Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям погибла в ДТП

Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Айнур Рзаева погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Новханы-Пиршаги.

По предварительной информации, автомобиль марки Nissan, в котором находилась А. Рзаева, столкнулся с другим транспортным средством, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту начато расследование.