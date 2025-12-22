Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям погибла в ДТП

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 21:00
    Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям погибла в ДТП

    Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Айнур Рзаева погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Новханы-Пиршаги.

    По предварительной информации, автомобиль марки Nissan, в котором находилась А. Рзаева, столкнулся с другим транспортным средством, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

    По факту начато расследование.

    ДТП Сумгайыт судья гибель
    Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi avtoqəzada ölüb
    Azerbaijani judge dies in car accident

    Последние новости

    22:22
    Фото

    В Азербайджане стартовал первый чемпионат страны по падел-теннису

    Индивидуальные
    22:14

    Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    22:07

    В Алеппо продолжаются столкновения между боевиками и сирийской армией

    Другие страны
    21:53

    Бакинский "Сабах" ушел на зимний перерыв в Премьер-лиге в статусе лидера

    Футбол
    21:46
    Фото

    Глава МИД Азербайджана принял генсека МОГО

    Внешняя политика
    21:21

    NY Post: Администрация Трампа отзовет глав 48 зарубежных диппредставительств

    Другие страны
    21:00

    Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям погибла в ДТП

    Происшествия
    20:51
    Фото

    В Бакинском суде Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:45

    Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированию

    Другие страны
    Лента новостей