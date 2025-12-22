Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Нетаньяху: Любые действия Ирана против Израиля получат очень жесткий ответ

    Нетаньяху: Любые действия Ирана против Израиля получат очень жесткий ответ

    Израилю известно о военных учениях, которые на днях проводил Иран. Любые действия со стороны Тегерана против Израиля встретят очень жесткий ответ.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом по итогам трехсторонней встречи в Иерусалиме.

    "Нам известно, что Иран в последнее время проводит учения. Мы внимательно следим за этим и проводим необходимую оценку. Я хочу четко донести до Ирана, что любые действия против Израиля встретят очень жесткий ответ", - сказал Нетаньяху.

    Он добавил, что ядерная деятельность Ирана будет обсуждаться на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

