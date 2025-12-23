Трамп: США оставят себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

Соединенные Штаты планируют присвоить себе как нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров, так и сами суда.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы оставим ее (нефть - ред.) себе. Возможно, мы будем использовать ее для пополнения стратегических резервов. Мы ее оставим. Мы также оставим себе суда", - сказал он.

При этом Трамп вновь выступил с угрозами в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Если Мадуро будет вести себя жестко, это будет последний раз, когда он сможет вести себя жестко", - сказал президент США.

Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и еще тогда отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшем к Венесуэле под панамским флагом. По данным газеты The New York Times, американские власти получили ордер на изъятие Bella 1, поскольку судно, предположительно, могло раньше участвовать в транспортировке иранской нефти.