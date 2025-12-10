СМИ: Военные США задержали танкер у берегов Венесуэлы

Американские военные перехватили танкер, который шел вблизи побережья Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Войска США перехватили и захватили танкер, находящийся под санкциями, у берегов Венесуэлы, заявили лица, знакомые с вопросом", - говорится в сообщении.

Bloomberg не уточняет название судна и отмечает, что в государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA), в органах власти и в Белом доме ситуацию пока не прокомментировали.

Агентство напоминает, что PDVSA работает с разными международными партнерами, в том числе с американской Chevron Corp. При этом Минфин США выдал лицензию, которая выводит сотрудничество Chevron Corp и PDVSA из-под действия американских санкций.