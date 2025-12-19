Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Под председательством Азербайджана в Женеве обсуждена институционализация Каспийской конвенции

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 22:53
    Под председательством Азербайджана в Женеве обсуждена институционализация Каспийской конвенции

    В Женеве 18–19 декабря 2025 года прошло второе заседание специальной группы, созданной решением министров экологии прикаспийских государств с целью подготовки проектов документов по учреждению Секретариата Рамочной конвенции "О защите морской среды Каспийского моря".

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Отмечается, что во встрече, организованной Европейским региональным офисом Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), временно выполняющим функции Секретариата Конвенции, приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

    Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов.

    На заседании, прошедшем под председательством азербайджанской стороны, продолжилось обсуждение концептуальных основ создания Секретариата Конвенции.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам институциональных механизмов размещения Секретариата в регионе Каспийского моря.

    В рамках встречи временный Секретариат Конвенции также проинформировал участников о ходе обсуждений проекта Плана действий, связанного с изменением уровня Каспийского моря.

    МИД Азербайджана Женева Каспийское море
    Фото
    Cenevrədə Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış xüsusi qrupun ikinci iclası keçirilib

    Последние новости

    23:56

    В США обвинили исследователя из КНР в контрабанде кишечной палочки

    Другие страны
    23:33

    На военной базе в штате Аризона произошла стрельба

    Другие страны
    23:14

    Израиль и Ливан провели встречу по вопросам безопасности и экономики

    Другие страны
    22:53
    Фото

    Под председательством Азербайджана в Женеве обсуждена институционализация Каспийской конвенции

    Внешняя политика
    22:45

    СМИ: Из музея в Бельгии похитили кольцо Наполеона

    Другие страны
    22:27

    Гутерриш: Действия хуситов парализуют гуманитарную деятельность ООН в Йемене

    Другие страны
    22:13

    Рубио допустил как скорое, так и затяжное урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    21:59

    Рубио допустил свое участие в переговорах в штате Флорида 20 декабря

    Другие страны
    21:45

    СМИ: В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

    Другие страны
    Лента новостей