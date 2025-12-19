Под председательством Азербайджана в Женеве обсуждена институционализация Каспийской конвенции

В Женеве 18–19 декабря 2025 года прошло второе заседание специальной группы, созданной решением министров экологии прикаспийских государств с целью подготовки проектов документов по учреждению Секретариата Рамочной конвенции "О защите морской среды Каспийского моря".

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что во встрече, организованной Европейским региональным офисом Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), временно выполняющим функции Секретариата Конвенции, приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов.

На заседании, прошедшем под председательством азербайджанской стороны, продолжилось обсуждение концептуальных основ создания Секретариата Конвенции.

Стороны обменялись мнениями по вопросам институциональных механизмов размещения Секретариата в регионе Каспийского моря.

В рамках встречи временный Секретариат Конвенции также проинформировал участников о ходе обсуждений проекта Плана действий, связанного с изменением уровня Каспийского моря.