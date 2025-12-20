Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: "Барселона" ведет переговоры о контракте с вингером "Марселя" Гринвудом

    Футбол
    • 20 декабря, 2025
    • 01:19
    СМИ: Барселона ведет переговоры о контракте с вингером Марселя Гринвудом

    "Барселона" готовится подписать контракт с вингером "Марселя" Мэйсоном Гринвудом.

    Как передает Report со ссылкой на TEAMtalk, 24-летний англичанин, ранее считавшийся одним из самых перспективных игроков "Манчестер Юнайтед", продолжает борьбу за возвращение в элиту футбола.

    По информации источника, каталонский клуб проявил интерес к трансферу Гринвуда, однако руководство опасается возможного общественного резонанса и репутационных рисков. Сам игрок поручил своим агентам содействовать переходу в один из ведущих европейских клубов.

    В текущем сезоне Гринвуд провёл 21 матч за "Марсель", забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи. Его аренда в "Хетафе" и выступления за французский клуб продемонстрировали высокий уровень игры, что привлекло внимание "Барселоны".

    Ранее, в 2022 году, Гринвуду предъявлялись обвинения в попытке изнасилования, нападении и контролирующем поведении, но в 2023 году дело было закрыто после отзыва ключевых свидетелей. Тем не менее вопросы репутации продолжают оказывать влияние на его карьеру, и английские клубы относятся к нему с осторожностью, опасаясь негативной реакции общественности и проблем со спонсорами.

    футбол ФК "Барселона" Мэйсон Гринвуд

    Последние новости

    01:23

    США начали публикацию файлов по делу Эпштейна - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:19

    СМИ: "Барселона" ведет переговоры о контракте с вингером "Марселя" Гринвудом

    Футбол
    00:57

    ЕК рассматривает отмену безвиза с Грузией

    В регионе
    00:32

    ООН требует расследования убийства сотрудника миссии в Южном Судане

    Другие страны
    23:56

    В США обвинили исследователя из КНР в контрабанде кишечной палочки

    Другие страны
    23:33

    На военной базе в штате Аризона произошла стрельба

    Другие страны
    23:14

    Израиль и Ливан провели встречу по вопросам безопасности и экономики

    Другие страны
    22:53
    Фото

    Под председательством Азербайджана в Женеве обсуждена институционализация Каспийской конвенции

    Внешняя политика
    22:45

    СМИ: Из музея в Бельгии похитили кольцо Наполеона

    Другие страны
    Лента новостей