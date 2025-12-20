СМИ: "Барселона" ведет переговоры о контракте с вингером "Марселя" Гринвудом

"Барселона" готовится подписать контракт с вингером "Марселя" Мэйсоном Гринвудом.

Как передает Report со ссылкой на TEAMtalk, 24-летний англичанин, ранее считавшийся одним из самых перспективных игроков "Манчестер Юнайтед", продолжает борьбу за возвращение в элиту футбола.

По информации источника, каталонский клуб проявил интерес к трансферу Гринвуда, однако руководство опасается возможного общественного резонанса и репутационных рисков. Сам игрок поручил своим агентам содействовать переходу в один из ведущих европейских клубов.

В текущем сезоне Гринвуд провёл 21 матч за "Марсель", забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи. Его аренда в "Хетафе" и выступления за французский клуб продемонстрировали высокий уровень игры, что привлекло внимание "Барселоны".

Ранее, в 2022 году, Гринвуду предъявлялись обвинения в попытке изнасилования, нападении и контролирующем поведении, но в 2023 году дело было закрыто после отзыва ключевых свидетелей. Тем не менее вопросы репутации продолжают оказывать влияние на его карьеру, и английские клубы относятся к нему с осторожностью, опасаясь негативной реакции общественности и проблем со спонсорами.