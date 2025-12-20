Иран наращивает военный потенциал после 12-дневной войны
- 20 декабря, 2025
- 19:34
Иран восстанавливает военную мощь после 12-дневной войны с Израилем.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил бригадный генерал Армии Ирана Алиреза Шейх.
По его словам, устранение технологических пробелов, временно изменивших баланс сил, стало приоритетным вопросом для армии еще в ходе военных действий. Отмечается, что с тех пор достигнут значительный прогресс и создан надежный сдерживающий фактор, основанный на комплексном использовании всех систем, вооружения, техники и личного состава четырех видов войск.
Отметим, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 29 декабря во Флориде в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом может поднять вопрос повторного нанесения ударов по Ирану.
