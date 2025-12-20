СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по Ирану
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 18:54
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 декабря во Флориде обсудит с президентом США возможность повторных ударов по Ирану.
Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По их данным, Нетаньяху намерен представить доказательства расширения ракетной программы и восстановления ядерных объектов Тегерана, рассматриваемых как угроза Израилю, региону и интересам США.
Последние новости
19:48
Китай в ноябре сократил закупки российской нефтиДругие страны
19:34
Иран наращивает военный потенциал после 12-дневной войныВ регионе
19:23
Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"Футбол
19:19
В Ордубаде автобус повредил газопроводЭнергетика
19:11
Таиланд сообщил о продолжении интенсивных боев на границе с КамбоджейДругие страны
18:54
СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по ИрануДругие страны
18:44
Фото
Видео
Подведены итоги группового этапа 12-го Кубка Президента по човгануКомандные
18:41
Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с РоссиейДругие страны
18:26