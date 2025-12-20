Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по Ирану

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 18:54
    СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по Ирану

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 декабря во Флориде обсудит с президентом США возможность повторных ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По их данным, Нетаньяху намерен представить доказательства расширения ракетной программы и восстановления ядерных объектов Тегерана, рассматриваемых как угроза Израилю, региону и интересам США.

    Израиль США Биньямин Нетаньяху удары по Ирану
    KİV: Netanyahu Trampa İrana yeni zərbələr planını təqdim edəcək

    Последние новости

    19:48

    Китай в ноябре сократил закупки российской нефти

    Другие страны
    19:34

    Иран наращивает военный потенциал после 12-дневной войны

    В регионе
    19:23

    Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"

    Футбол
    19:19

    В Ордубаде автобус повредил газопровод

    Энергетика
    19:11

    Таиланд сообщил о продолжении интенсивных боев на границе с Камбоджей

    Другие страны
    18:54

    СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по Ирану

    Другие страны
    18:44
    Фото
    Видео

    Подведены итоги группового этапа 12-го Кубка Президента по човгану

    Командные
    18:41

    Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с Россией

    Другие страны
    18:26

    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

    Другие страны
    Лента новостей