СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 декабря во Флориде обсудит с президентом США возможность повторных ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, Нетаньяху намерен представить доказательства расширения ракетной программы и восстановления ядерных объектов Тегерана, рассматриваемых как угроза Израилю, региону и интересам США.