Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 23:24
    В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

    Основной целью возможных ударов Армии Израиля по Ирану могут стать военные объекты исламской республики.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

    "Думаю, что основной целью Израиля будет уничтожение некоторых важных возможностей иранской армии", - заявил министр.

    Говоря о вероятном желании Израиля способствовать смене руководства в Иране, Фидан отметил, что они могут этого хотеть, но неизвестно, смогут ли они это сделать:

    "Это зависит не от внешнего военного вмешательства, а от желания народа. Иранский народ всегда объединяется вокруг своих лидеров во время войн и внешних угроз, особенно когда атаки исходят от Израиля", - заявил глава турецкой дипломатии.

    Армия Израиля МИД Турции Иран новые удары
    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    00:13

    На НПЗ в Турции произошел взрыв

    В регионе
    23:50

    МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на Иран

    Внешняя политика
    23:43

    Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионе

    В регионе
    23:39

    Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяце

    Энергетика
    23:36

    США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектов

    Другие страны
    23:24

    В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

    В регионе
    23:13

    Официальная Анкара считает, что Киев и Москва значительно приблизились к миру

    В регионе
    23:10

    Нападающий "Гамбурга" отстранен от игр за пьяное вождение

    Футбол
    23:04

    Глава МИД Турции: Америка выходит из архитектуры безопасности Европы

    Другие
    Лента новостей