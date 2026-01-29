В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

Основной целью возможных ударов Армии Израиля по Ирану могут стать военные объекты исламской республики.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Думаю, что основной целью Израиля будет уничтожение некоторых важных возможностей иранской армии", - заявил министр.

Говоря о вероятном желании Израиля способствовать смене руководства в Иране, Фидан отметил, что они могут этого хотеть, но неизвестно, смогут ли они это сделать:

"Это зависит не от внешнего военного вмешательства, а от желания народа. Иранский народ всегда объединяется вокруг своих лидеров во время войн и внешних угроз, особенно когда атаки исходят от Израиля", - заявил глава турецкой дипломатии.