    • 29 yanvar, 2026
    • 23:04
    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan hesab edir ki, İsrailin İrana mümkün hücumunun əsas məqsədi rəsmi Tehranın Silahlı Qüvvələrinin vacib imkanlarını məhv etmək olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin baş diplomatı "Əl-Cəzirə" telekanalına verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Düşünürəm ki, İsrailin əsas məqsədi İran ordusunun bəzi vacib imkanlarını məhv etmək olacaq", - nazir bildirib.

    İsrailin İrandakı rejimi dəyişdirmək istəyinə münasibət bildirən Türkiyə xarici işlər naziri qeyd edib ki, onlar bunu etmək istəyə bilərlər, amma bacarıb-bacarmayacağı bəlli deyil:

    "Bu, xarici hərbi müdaxilədən deyil, xalqdan asılıdır. İran xalqı müharibələr və xarici hücumlar zamanı, xüsusən də İsraildən gələn hücumlar zamanı həmişə öz liderlərinin ətrafında birləşir", - deyə Türkiyə xarici işlər naziri bildirib.

    Hakan Fidan
    В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

