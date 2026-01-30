Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    ЕС направит 20 млн евро на укрепление логистического потенциала ВС Армении

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 00:45
    ЕС направит 20 млн евро на укрепление логистического потенциала ВС Армении

    Совет ЕС одобрил в четверг 29 января выделение помощи Армении в размере €20 миллионов в рамках Европейского фонда мира.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет, средства будут направлены на укрепление логистического потенциала Вооруженных Сил Армении с акцентом на защиту гражданского населения в кризисных ситуациях.

    Средства позволят также повысить устойчивость и оперативную совместимость ВС в случае возможного будущего участия в международных военных миссиях и операциях, включая те, которые развертываются ЕС, говорится в заявлении.

    Помощь позволит расширить начатую в 2024 программу, включающую развертывание палаточного лагеря, расширив его до масштабов бригады.

    Общий объем поддержки Армении в рамках этой программы увеличивается до 30 миллионов евро.

    "Помощь Европейского фонда мира - еще один шаг к более тесному сотрудничеству между ЕС и Арменией в области безопасности и обороны,"- заявила по этому поводу Кая Каллас, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности. Это также будет содействовать миру, стабильности и процветанию в Армении и Южного Кавказа.

    Совет ЕС Армения помощь логистический потенциал
    Ты - Король

    Последние новости

    01:42

    Лондон пресек присутствие российского судна в своих территориальных водах

    Другие
    01:14

    NYP: P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура

    Шоу-бизнес
    00:45

    ЕС направит 20 млн евро на укрепление логистического потенциала ВС Армении

    В регионе
    00:13

    На НПЗ в Турции произошел взрыв

    В регионе
    23:50

    МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на Иран

    Внешняя политика
    23:43

    Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионе

    В регионе
    23:39

    Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяце

    Энергетика
    23:36

    США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектов

    Другие страны
    23:24

    В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

    В регионе
    Лента новостей