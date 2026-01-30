ЕС направит 20 млн евро на укрепление логистического потенциала ВС Армении

Совет ЕС одобрил в четверг 29 января выделение помощи Армении в размере €20 миллионов в рамках Европейского фонда мира.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет, средства будут направлены на укрепление логистического потенциала Вооруженных Сил Армении с акцентом на защиту гражданского населения в кризисных ситуациях.

Средства позволят также повысить устойчивость и оперативную совместимость ВС в случае возможного будущего участия в международных военных миссиях и операциях, включая те, которые развертываются ЕС, говорится в заявлении.

Помощь позволит расширить начатую в 2024 программу, включающую развертывание палаточного лагеря, расширив его до масштабов бригады.

Общий объем поддержки Армении в рамках этой программы увеличивается до 30 миллионов евро.

"Помощь Европейского фонда мира - еще один шаг к более тесному сотрудничеству между ЕС и Арменией в области безопасности и обороны,"- заявила по этому поводу Кая Каллас, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности. Это также будет содействовать миру, стабильности и процветанию в Армении и Южного Кавказа.