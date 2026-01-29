На НПЗ в Турции произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Отмечается, что в районе завода видны пламя и густой дым. На место происшествия направлены пожарные и медики.

Причина взрыва выясняется.