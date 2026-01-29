На НПЗ в Турции произошел взрыв
В регионе
- 30 января, 2026
- 00:13
На нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.
Отмечается, что в районе завода видны пламя и густой дым. На место происшествия направлены пожарные и медики.
Причина взрыва выясняется.
Последние новости
00:13
На НПЗ в Турции произошел взрывВ регионе
23:50
МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на ИранВнешняя политика
23:43
Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионеВ регионе
23:39
Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяцеЭнергетика
23:36
США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектовДругие страны
23:24
В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по ИрануВ регионе
23:13
Официальная Анкара считает, что Киев и Москва значительно приблизились к мируВ регионе
23:10
Нападающий "Гамбурга" отстранен от игр за пьяное вождениеФутбол
23:04