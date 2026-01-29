Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 00:13
    На НПЗ в Турции произошел взрыв

    На нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

    Отмечается, что в районе завода видны пламя и густой дым. На место происшествия направлены пожарные и медики.

    Причина взрыва выясняется.

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib
