    Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 30 января, 2026
    • 14:06
    Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Переселившимся в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, села Ханъюрду и Тезебине Ходжалинского района семьям вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report, на церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Отметим, что в целом обеспечено постоянное возвращение в поселок Кяркиджахан 35 семей (140 человек), в село Хаънюрду - 129 семей (455 человек), а в село Тезебине - 147 семей (650 человек).

    В поселок Кяркиджахан города Ханкенди, села Ханъюрду, Тезебине Ходжалинского района и село Гасанриз Агдеринского района отправилась очередная группа жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, на данном этапе в Кяркиджахан переселяются 5 семей (25 человек), в Ханъюрду - 6 семей (24 человека), в Тезебине - 8 семей (41 человек), в Гасанриз - 10 семей (52 человека).

    В общей сложности в село Ханъюрду обеспечено возвращение 129 семей (455 человек), в Тезебине - 147 семей (650 человек), в Гасанриз района - 724 семьи (2 718 человек).

