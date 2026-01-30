İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Kərkicahan, Xanyurdu və Təzəbinəyə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:53
    Kərkicahan, Xanyurdu və Təzəbinəyə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsi ilə Xocalı rayonunun Xanyurdu və Təzəbinə kəndlərinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub.

    "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, açarların təqdim edilməsi mərasimində Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidməti və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, bu köç də daxil olmaqla, ümumilikdə Kərkicahana 35 (140 nəfər), Xanyurduna 129 (455 nəfər), Təzəbinəyə isə 147 ailənin (650 nəfər) daimi qayıdışı təmin olunub.

    Növbəti köç karvanları Xocalı rayonunun Xanyirdi və Təzəbinə kəndləri ilə Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə çatıb.

    "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə Xanyurdu kəndinə 6 (24 nəfər), Təzəbinə kəndinə 8 (41 nəfər), Kərkicahan qəsəbəsinə isə 5 ailənin (25 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilib

    Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə, Xocalı rayonunun Xanyurdu, Təzəbinə və Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Xankəndinə ezam olunan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, bu mərhələdə Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 5 ailə - 25 nəfər, Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə 6 ailə - 24 nəfər, Təzəbinə kəndinə 8 ailə - 41 nəfər, Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndi isə 10 ailə - 52 nəfər daimi qayıdışı həyata keçirilir.

    Bununla da ümumilikdə Xanyurdu kəndinə 129 (455 nəfər), Təzəbinə kəndinə 147 (650 nəfər), Ağdərə rayonu Həsənriz kəndinə isə 724 ailənin (2718 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilib.

    Xankəndi Xocalı Ağdərə köç karvanı “Böyük Qayıdış”
    Foto
    Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti