Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровня
Внешняя политика
- 30 января, 2026
- 13:45
Норвегия будет представлена на Всемирном форуме городов (WUF13) в Азербайджане делегацией высокого уровня.
Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный посол Королевства Норвегия в Азербайджане Андреас Гаардер во время вручения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву своих верительных грамот.
Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года. В рамках мероприятия впервые состоится Саммит лидеров.
