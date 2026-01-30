Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровня

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 13:45
    Норвегия будет представлена на Всемирном форуме городов (WUF13) в Азербайджане делегацией высокого уровня.

    Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный посол Королевства Норвегия в Азербайджане Андреас Гаардер во время вручения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву своих верительных грамот.

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года. В рамках мероприятия впервые состоится Саммит лидеров.

    Norveç WUF13-də yüksəksəviyyəli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq
    Norway to be represented by high-level delegation at WUF13 in Baku
    Лента новостей