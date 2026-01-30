Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровня

Норвегия будет представлена на Всемирном форуме городов (WUF13) в Азербайджане делегацией высокого уровня.

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный посол Королевства Норвегия в Азербайджане Андреас Гаардер во время вручения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву своих верительных грамот.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года. В рамках мероприятия впервые состоится Саммит лидеров.