Полиция Киева получила сообщение о минировании школ

В полицию Украины поступили сообщения о многочисленных заминированных объектах, в том числе школах.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию киевской полиции.

Полиция получила сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и других учреждений в Киеве.

"Подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой <...> каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении полиции.