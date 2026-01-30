Полиция Киева получила сообщение о минировании школ
- 30 января, 2026
- 13:50
В полицию Украины поступили сообщения о многочисленных заминированных объектах, в том числе школах.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию киевской полиции.
Полиция получила сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и других учреждений в Киеве.
"Подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой <...> каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении полиции.
