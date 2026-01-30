İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    30 yanvar, 2026
    13:54
    Ukrayna polisinə çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumatlar daxil olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" Kiyev polisin istinadən xəbər verir.

    Polis Kiyevdə bir sıra dövlət qurumlarının, təhsil müəssisələrinin və digər qurumların minalanması barədə məlumat alıb.

    "Bu cür məlumatlar çox vaxt növbəti informasiya hücumudur, hər bir ünvan polis heyətləri tərəfindən diqqətlə yoxlanılır. Yoxlamaya partlayıcı maddə mütəxəssisləri və kinoloqlar cəlb olunub", - məlumatında deyilir.

    Полиция Киева получила сообщение о минировании школ

