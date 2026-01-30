Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Турции выявили почти 400 аккаунтов в соцсетях, связанных с FETÖ

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 14:18
    В Турции выявили почти 400 аккаунтов в соцсетях, связанных с FETÖ

    В Турции выявлено 379 аккаунтов в социальных сетях, связанных с террористической организацией FETÖ.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети "X" написал глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.

    По его словам, указанные аккаунты вели террористическую пропаганду и систематически распространяли дезинформацию.

