В Турции выявили почти 400 аккаунтов в соцсетях, связанных с FETÖ

В Турции выявлено 379 аккаунтов в социальных сетях, связанных с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "X" написал глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.

По его словам, указанные аккаунты вели террористическую пропаганду и систематически распространяли дезинформацию.