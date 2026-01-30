В Турции выявили почти 400 аккаунтов в соцсетях, связанных с FETÖ
В регионе
- 30 января, 2026
- 14:18
В Турции выявлено 379 аккаунтов в социальных сетях, связанных с террористической организацией FETÖ.
Как сообщает Report, об этом в соцсети "X" написал глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.
По его словам, указанные аккаунты вели террористическую пропаганду и систематически распространяли дезинформацию.
